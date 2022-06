Bimba di 4 anni cade dal terrazzo, passante la prende al volo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Attimi di grande paura nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Una Bimba tunisina di soli 4 anni è precipitata dal terrazzo di casa, ma per fortuna è stata salvata dall'intervento provvidenziale di un passante... Leggi su today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Attimi di grande paura nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Unatunisina di soli 4è precipitata daldi casa, ma per fortuna è stata salvata dall'intervento provvidenziale di un...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Agenzia_Ansa : E' stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, 5 anni, di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di u… - rtl1025 : ? Trovato il cadavere della bimba di cinque anni rapita nel catanese, i carabinieri del comando provinciale di… - IWBESOMUCHMORE : RT @giorgia_zomero: oggi al centro estivo una bimba di 6 anni si avvicina e mi dice “maestra Gio, sai chi amo io? Me stessa, così i maschi… - niegotiziana : @ValentinaFalle1 @marcocanestrari Non hai travisato, è arrivata in famiglia questa adorabile bimba di 4 anni, che n… -