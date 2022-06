Bayern Monaco | Salihamidzic | «Aspetto Lewandowski in ritiro…»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il d.s. delè tornato a parlare di, dichiarando di aspettarlo in ritiro Hasan, direttore sportivo del, ai microfoni della Bild è tornato a parlare della situazione legata a Roberte alla voglia dell’attaccante di andare via. LE PAROLE – «La nostra posizione è chiara: Robert ha un contratto fino all’estate del 2023. Nuova offerta dal Barcellona? Non ci sto pensando. Midi vedere Lewa in allenamento alla Säbener Straße il 12 luglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'esterno d'attacco senegalese è un nuovo giocatore del, dopo un periodo aureo durato sei anni in Premier, lottando per i Reds; l'allenatore tedesco del Liverpool ha voluto salutare una ...Commenta per primo Liverpool: Mané , l'over 30 più costoso nella storia delL’ex punta del Liverpool, fra i candidati al Pallone d’Oro, raggiunge i tedeschi nel punto più alto della sua carriera. Un fatto raro in casa Bayern, club più abituato a comprare giocatori non ancora ...Sadio Mané al Bayern Monaco dal Liverpool. Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Sadio Mané dal Liverpool, dove giocava da sei stagioni. Sadio Mané al Bayern Monaco dal Liverpool ...