Armi in Usa, primo sì del Senato ad accordo bipartisan per leggi più severe (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Ha superato il voto procedurale l’accordo bipartisan per leggi più severe sul controllo delle Armi e finanziamenti per misure preventive contro nuove sparatorie negli Usa. Con 64 voti favorevoli, tra i quali quindi quelli di 14 repubblicani, e 34 voti contrari, si è raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi necessari a far procedere il pacchetto verso l’approvazione finale, prevista entro la fine della settimana. Il voto è avvenuto nella notte poche ore dopo che è stato raggiunto dal gruppo di 20 Senatori, 10 per ogni partito, il testo finale del pacchetto di misure e di 15 miliardi di fondi federali per programmi per la salute mentale e la sicurezza nelle scuole. Il pacchetto non contiene le misure più drastiche, invocate da Joe Biden e dai democratici, come ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Ha superato il voto procedurale l’perpiùsul controllo dellee finanziamenti per misure preventive contro nuove sparatorie negli Usa. Con 64 voti favorevoli, tra i quali quindi quelli di 14 repubblicani, e 34 voti contrari, si è raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi necessari a far procedere il pacchetto verso l’approvazione finale, prevista entro la fine della settimana. Il voto è avvenuto nella notte poche ore dopo che è stato raggiunto dal gruppo di 20ri, 10 per ogni partito, il testo finale del pacchetto di misure e di 15 miliardi di fondi federali per programmi per la salute mentale e la sicurezza nelle scuole. Il pacchetto non contiene le misure più drastiche, invocate da Joe Biden e dai democratici, come ...

