ADL indagato per falso in bilancio nell' affare Osimhen | è bufera

Il Mattino -per falso in bilancio nell'affare Osimhen: è bufera. L'edizione odierna del quotidiano racconta quanto accaduto in casa Napoli: 'L'operazione Osimhen in mezzo alla bufera. DeLa...... Aurelio De Laurentiis Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, èper falso in bilancio per l'operazione Osimhen. Una sorta di atto dovuto, ha spiegato la Procura , dopo l'apertura ...Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli con l’accusa di reato di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen e di altri tre giocatori. Le ...Da Torino, sponda Juventus, si sentono accerchiati e criticano i media nazionali per non avere parlato abbastanza del 'caso' Osimhen.