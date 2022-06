UFFICIALE – La Curva A presente alla prima in casa | accolto il ricorso del Napoli

(Di martedì 21 giugno 2022) La Corte d’Appello Nazionale haildelsulla chiusura dellapartitalinga del prossimo campionato. La squalifica era arrivata a seguito degli scontri di Spezia-. Spezia-, gli scontri Ilfece visita allo Spezia lo scorso 22 maggio, all’ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La partita terminò 3-0 per i partenopei, grazie alle reti di Zielinski, Politano e Demme, anche se non fu quella la notizia del pomeriggio. Tifosi Spezia vsLa notizia furono i continui scontri, durante e dopo il match. Molti veicoli furono danneggiati all’esterno dello stadio da pietre lanciate da un gruppo di ...

Questo il comunicato: Napoli annullata la squalifica alla Curva A Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso della SSC Napoli sulla chiusura della Curva A a partire dal prossimo campionato per un turno.