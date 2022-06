Pubblicità

Pall_Gonfiato : Ufficiale, #CarlosTevez è il nuovo allenatore del #RosarioCentral - _piertwe : RT @CalcioArg: ??Ufficiale: Carlos #Tevez è il nuovo allenatore del #RosarioCentral - LeBombeDiVlad : ?? #RosarioCentral, #Tevez è il nuovo allenatore ?? Inizia la nuova carriera in panchina per l'Apache #LBDV… - calsciomercato : UFFICIALE: Carlos Tévez è il nuovo allenatore del Rosario Central? #Tevez #allenatore #RosarioCentral - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central -

numero-diez.com

ROSARIO (ARGENTINA) - L' ora trova riscontro ed èTevez è il nuovo allenatore del Rosario Central . Anche sui social è arrivato l'annuncio: "L'Apache è diventato il nuovo allenatore dopo aver firmato un contratto con il club di 12 ...Commenta per primo Una notizia che già era nell'aria ma che adesso è diventataTevez , ex attaccante di Manchester City e Juventus , è il nuovo allenatore del Rosario Central. L' Apache ha firmato un contratto annuale e sarà la prima esperienza come allenatore. ... Ufficiale! Carlos Tevez inizia la sua avventura da allenatore ROSARIO (ARGENTINA) - L'indiscrezione lanciata giorni fa da Olé ora trova riscontro ed è ufficiale: Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central. Anche sui social è arrivato l'annuncio: ...La notizia era nell’aria ormai da giorni, adesso è ufficiale: Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central. L’ex attaccante della Juventus si era da poco ...