Ucraina, Fico: “Su Draghi in Parlamento si troverà un punto di caduta” (Di martedì 21 giugno 2022) NAPOLI – “Il Parlamento e le forze politiche vanno rispettate e va rispettato il lavoro che i gruppi che sono in Parlamento fanno anche con il governo quando ci sono delle risoluzioni”. È il commento del presidente della Camera Roberto Fico, a margine di un appuntamento a Napoli, sulle comunicazioni in programma oggi in Senato da parte del premier Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo. “Si discute e si dibatte – continua la terza carica dello Stato – ma su quali comunicazioni non si è discusso o dibattuto? Sempre. Si lavora in queste ore e poi si arriverà a un punto e si andrà in aula, ma è l’interlocuzione normale che c’è sempre durante le comunicazioni e le leggi. È un lavoro che faranno le forze politiche e troveranno un punto di caduta che è giusto ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) NAPOLI – “Ile le forze politiche vanno rispettate e va rispettato il lavoro che i gruppi che sono infanno anche con il governo quando ci sono delle risoluzioni”. È il commento del presidente della Camera Roberto, a margine di un appuntamento a Napoli, sulle comunicazioni in programma oggi in Senato da parte del premierin vista del prossimo Consiglio europeo. “Si discute e si dibatte – continua la terza carica dello Stato – ma su quali comunicazioni non si è discusso o dibattuto? Sempre. Si lavora in queste ore e poi si arriverà a une si andrà in aula, ma è l’interlocuzione normale che c’è sempre durante le comunicazioni e le leggi. È un lavoro che faranno le forze politiche e troveranno undiche è giusto ...

Pubblicità

Lopinionista : Ucraina, Fico: 'Su Draghi in Parlamento si troverà un punto di caduta' - marisameli2 : RT @ErmannoKilgore: DiMaio #DiMaio #Fico E’ stato espulso in 5 minuti da @GiuseppeConteIT @vitopetrocelli per le sue posizioni contro l’inv… - MarcoCampa10 : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… - NicolaSabbion : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… - angelo_tiz : @repubblica Scusi Signor Fico Semplicemente perché l'Europa ha deciso di sostenere l'Ucraina Anche con le armi è i… -