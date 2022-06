**Ucraina: Alfieri (Pd), 'abbiamo dovere di dare mandato pieno a Draghi'** (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che questo passaggio e anche il voto di oggi responsabilizza tutti, parlamentari e governo. abbiamo il dovere di dare un mandato pieno al premier e io penso che ci dovremo arrivare con una risoluzione con impegni precisi". Così Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Esteri, nel dibattito al Senato sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Dopo una prima fase, "ora è necessario inaugurare una seconda fase, inaugurata con il viaggio a Kiev, con la possibilità di rilanciare negoziati", sottolinea. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che questo passaggio e anche il voto di oggi responsabilizza tutti, parlamentari e governo.ildiunal premier e io penso che ci dovremo arrivare con una risoluzione con impegni precisi". Così Alessandro, capogruppo Pd in Esteri, nel dibattito al Senato sulle comunicazioni del premier Mario. Dopo una prima fase, "ora è necessario inaugurare una seconda fase, inaugurata con il viaggio a Kiev, con la possibilità di rilanciare negoziati", sottolinea.

