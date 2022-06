Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada che lo avvicina a Giorgetti, FI e IV” (Di martedì 21 giugno 2022) “Io non ho nessun titolo per rimproverare niente a nessuno, ma mi domando per quale motivo Luigi Di Maio si ostini a stare in un Movimento 5 stelle che non gli assomiglia più e al quale non assomiglia assolutamente più”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando a Otto e Mezzo su La7 le vicende interne al Movimento 5 stelle. “Di Maio da mesi ha preso un’altra strada che è quella di Draghi che lo rende molto vicino ai draghiani, a Giorgetti a Forza Italia e a Italia Viva se non fosse per l’incompatibilità personale con Renzi”, continua Travaglio, spiegando che “non è un problema di capacità”. “Di Maio è completamente diverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Io non ho nessun titolo per rimproverare niente a nessuno, ma mi domando per quale motivo Luigi Disi ostini ain un Movimento 5 stelle che non glie al quale nonassolutamente”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commentando a Otto e Mezzo su La7 le vicende interne al Movimento 5 stelle. “Dida mesi hache è quella di Draghi che lo rende molto vicino ai draghiani, aa Forza Italia e a Italia Viva se non fosse per l’incompatibilità personale con Renzi”, continua, spiegando che “non è un problema di capacità”. “Diè completamente diverso ...

