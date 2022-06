Rudy Zerbi, dopo Amici succede di tutto: “È un raccomandato”, volano accuse al veleno (Di martedì 21 giugno 2022) L’insegnante di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi costretto ad assistere ad uno scontro al veleno sui social: ecco cosa sta succedendo L’insegnante di Amici, Rudy Zerbi (screenshot Witty)Piovono già le prime accuse sulla prossima stagione televisiva nonostante manchino ormai diversi mesi. Coinvolto in questa prima polemica il conduttore Amadeus e le sue scelte in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico della nota kermesse musicale italiana sembrerebbe essere indeciso su chi portare sul palco dell’Ariston tra due ex allievi di Rudy Zerbi. Nel dettaglio si tratta di LDA, figlio del cantante Gigi D’Alessio, e Luigi Strangis, vincitore proprio dell’ultima edizione ... Leggi su specialmag (Di martedì 21 giugno 2022) L’insegnante didi Maria De Filippi,costretto ad assistere ad uno scontro alsui social: ecco cosa stando L’insegnante di(screenshot Witty)Piovono già le primesulla prossima stagione televisiva nonostante manchino ormai diversi mesi. Coinvolto in questa prima polemica il conduttore Amadeus e le sue scelte in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico della nota kermesse musicale italiana sembrerebbe essere indeciso su chi portare sul palco dell’Ariston tra due ex allievi di. Nel dettaglio si tratta di LDA, figlio del cantante Gigi D’Alessio, e Luigi Strangis, vincitore proprio dell’ultima edizione ...

