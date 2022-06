“Questione di vita o di morte”. Zelensky si aggrappa all'Italia per resistere (Di martedì 21 giugno 2022) Volodymyr Zelensky «chiama» l'Italia. Nel suo intervento al Global Policy Forum organizzato dall'Ispi all'Università Bocconi di Milano il leader di Kiev torna a chiedere «sostegno» e «armi moderne» perché è «Questione di vita o di morte». A questo va aggiunto il supporto di tipo finanziario. In questa chiave si inquadra l'incontro a sorpresa avvenuto a Kiev con il leader di Confindustria, Carlo Bonomi. Un colloquio dedicato «alla partecipazione degli imprenditori Italiani alla ricostruzione dell'Ucraina», spiega Zelensky, sottolineando l'importanza per il Paese di una presenza «forte» degli imprenditori Italiani sul mercato di Kiev. Confermata la volontà di inserire l'Italia nel gruppo dei «futuri garanti della sicurezza dell'Ucraina», ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Volodymyr«chiama» l'. Nel suo intervento al Global Policy Forum organizzato dall'Ispi all'Università Bocconi di Milano il leader di Kiev torna a chiedere «sostegno» e «armi moderne» perché è «dio di». A questo va aggiunto il supporto di tipo finanziario. In questa chiave si inquadra l'incontro a sorpresa avvenuto a Kiev con il leader di Confindustria, Carlo Bonomi. Un colloquio dedicato «alla partecipazione degli imprenditorini alla ricostruzione dell'Ucraina», spiega, sottolineando l'importanza per il Paese di una presenza «forte» degli imprenditorini sul mercato di Kiev. Confermata la volontà di inserire l'nel gruppo dei «futuri garanti della sicurezza dell'Ucraina», ...

