Niente tagli all'organico di potenziamento: accordo in extremis (Di martedì 21 giugno 2022) Per finanziare la formazione in servizio dei docenti non dovrebbero essere previsti tagli all'organico del potenziamento, così come previsto inizialmente dal decreto 36 approvato dal Governo, su formazione e reclutamento insegnanti. L'articolo .

