Napoli, folla in via Tribunali in risposta a Briatore: "Pizza piatto popolare" (Di martedì 21 giugno 2022) La risposta di alcuni Pizzaioli napoletani a Flavio Briatore, criticato per aver sostenuto che la sua Pizza e' cara perche' di qualita', in scena presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi alcuniioli napoletani a Flavio, criticato per aver sostenuto che la suae' cara perche' di qualita', in scena presso la storica pizzeria Sorbillo ai, nel ...

Pubblicità

fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - nigrumplaga : RT @todorov_denis: Napoli, bagno di folla anti-Briatore: da Sorbillo pizza gratis per tutti...? - todorov_denis : RT @Affaritaliani: Napoli, bagno di folla anti-Briatore: da Sorbillo pizza gratis per tutti - todorov_denis : Napoli, bagno di folla anti-Briatore: da Sorbillo pizza gratis per tutti...? - SoffioDiDea : RT @NotizieFrance: 'La pizza al popolo', a Napoli bagno di folla anti-Briatore Kermesse alla storica pizzeria Sorbillo, tranci gratis (ANS… -