L’autonomia tecnologica passa dai privati | dice Contini DP a ItaSec

(Di martedì 21 giugno 2022) “Sono iche potrebbero mettere in pratica le direttive dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e portare avanti le azioni che consentono al sistema di essere il più possibile autonomo”. Parla così a Formiche.net, a margine dell’evento, Claudio, amministratore delegato di DigitalPlatforms. Quella che guida è una società nata nel 2018 attraverso l’unione di aziende specializzate in Internet of Things e Cybersecurity e che punta a sostenere la trasformazione digitale dei gestori delle infrastrutture critiche nei settori energia/utilities, telecomunicazioni e trasporti, difesa e Pubblica amministrazione. Dopo l’acquisizione di Selta, impiega oltre 400 lavoratori specializzati e stima di superare quest’anno i 60 milioni di fatturato. Durante la giornata odierna diè intervenuto Franco ...