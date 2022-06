La figlia 18enne di Elon Musk rinnega il padre e sceglie di cambiare cognome (Di martedì 21 giugno 2022) Una figlia di Elon Musk, avuta dal suo primo matrimonio, non vuole avere più niente a che fare con lui. “Non desidero essere imparentata con il mio padre biologico in nessun modo“, ha dichiarato la ragazza, firmando una petizione per cambiare cognome sui documenti, pratica che le garantisce inoltre di riflettere la sua nuova identità di genere. Vi raccomandiamo... Elon Musk, accusato di molestie nega di aver dato 250mila dollari alla vittima A riferire la notizia nei particolari è il magazine Business Insider, secondo cui una ex dipendente di SpaceX, azienda aerospaziale del miliardari... La diciottenne – di cui non riportiamo il nome completo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 giugno 2022) Unadi, avuta dal suo primo matrimonio, non vuole avere più niente a che fare con lui. “Non desidero essere imparentata con il miobiologico in nessun modo“, ha dichiarato la ragazza, firmando una petizione persui documenti, pratica che le garantisce inoltre di riflettere la sua nuova identità di genere. Vi raccomandiamo..., accusato di molestie nega di aver dato 250mila dollari alla vittima A riferire la notizia nei particolari è il magazine Business Insider, secondo cui una ex dipendente di SpaceX, azienda aerospaziale del miliardari... La diciottenne – di cui non riportiamo il nome completo ...

