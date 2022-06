Il malware BRATA è tornato ed è ancora più subdolo e pericoloso

Pubblicità

è unAndroid molto noto nel nostro paese, in quanto utilizzato per effettuare attacchi contro una grande banca italiana a fine 2021 . I ricercatori di Cleafy, che monitorano ...Altririlevati da CERT - AGID sono ASTesla, SMSGrab, Formbook,e AgentTesla. In tutti i casi, lo scopo è il furto di dati personali (per SMSGrab eil link viene inviato via SMS). ...BRATA, uno dei malware Android più pericolosi al mondo, sta ricevendo un aggiornamento in grado di fare ancora più danni. Mentre potrebbe già sottrarre i ...BRATA, il trojan bancario che sta gettando nel panico il mondo Android, sta diventando ancora più pericoloso: scopriamo come difendersi.