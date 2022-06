Federico Neri Finelli: auto elettriche, davvero “green” solo a determinate condizioni (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - “Dal punto di vista industriale, inoltre, si rischia di perdere il primato italiano nella tecnologia meccanica”. Catania, 21 giugno 2022. Con il ritorno degli ecobonus sono ripartiti i tanto richiesti incentivi alla rottamazione per l'acquisto di nuovi veicoli. Attesi per mesi, come misura fondamentale per la ripresa economica del mercato delle auto, i contributi statali sono principalmente incentrati sulla elettrificazione del parco auto circolante. “Da cittadino non posso che essere felice che circolino più auto elettriche, sono più piacevoli rispetto a quelle con motore termico e sono tecnologicamente avanzate, tuttavia questa tecnologia è tutt'altro che sostenibile”. È questo uno dei punti di vista di Federico Neri Finelli, classe 1977, vicepresidente ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - “Dal punto di vista industriale, inoltre, si rischia di perdere il primato italiano nella tecnologia meccanica”. Catania, 21 giugno 2022. Con il ritorno degli ecobonus sono ripartiti i tanto richiesti incentivi alla rottamazione per l'acquisto di nuovi veicoli. Attesi per mesi, come misura fondamentale per la ripresa economica del mercato delle, i contributi statali sono principalmente incentrati sulla elettrificazione del parcocircolante. “Da cittadino non posso che essere felice che circolino più, sono più piacevoli rispetto a quelle con motore termico e sono tecnologicamente avanzate, tuttavia questa tecnologia è tutt'altro che sostenibile”. È questo uno dei punti di vista di, classe 1977, vicepresidente ...

