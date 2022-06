EcoBonus auto 2022: data di avvio e funzionamento (Di martedì 21 giugno 2022) I nuovi incentivi auto per il 2022 sono stati erogati a partire dal 25 maggio 2022. Il Mise (Ministero Sviluppo Economico), infatti, ha messo a disposizione dei concessionari una piattaforma attraverso la quale richiedere l’EcoBonus. Si tratta di contributi destinati all’acquisto di moto e auto a basse emissioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Lo scopo della manovra è chiaro, è quello di favorire l’acquisto di autoveicoli maggiormente rispettosi dell’ambiente che ci circonda. A chi spetta l’EcoBonus 2022? Possono ricevere gli ecoincentivi statali tutti coloro che hanno effettuato un acquisto tra il 16 maggio e il 31 dicembre del 2022. Infatti, tutti i contratti stipulati a seguito della pubblicazione del Decreto in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) I nuovi incentiviper ilsono stati erogati a partire dal 25 maggio. Il Mise (Ministero Sviluppo Economico), infatti, ha messo a disposizione dei concessionari una piattaforma attraverso la quale richiedere l’. Si tratta di contributi destinati all’acquisto di moto ea basse emissioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Lo scopo della manovra è chiaro, è quello di favorire l’acquisto diveicoli maggiormente rispettosi dell’ambiente che ci circonda. A chi spetta l’? Possono ricevere gli ecoincentivi statali tutti coloro che hanno effettuato un acquisto tra il 16 maggio e il 31 dicembre del. Infatti, tutti i contratti stipulati a seguito della pubblicazione del Decreto in ...

