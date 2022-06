Dibba alla carica | Ignobile tradimento Conte lasci subito il governo

Pubblicità

ilfoglio_it : Dal 'maccartismo all'amatriciana' di Dibba, ai presunti attacchi contro Orsini, 'perché si sta verificando quello c… - AndreaSpanu6 : @NicolaMelloni @garbugli_la Semplicemente, quando prendi un minimo di coscienza di come funzionano le cose e di qua… - V94Valerio : RT @ilfoglio_it: Dal 'maccartismo all'amatriciana' di Dibba, ai presunti attacchi contro Orsini, 'perché si sta verificando quello che avev… - ciaomarina : Alla fine nel #m5s resteranno solo #conte e #casalino. Però potrebbero riprendersi il #dibba . Son successi! - nomadprimo : RT @ilfoglio_it: Dal 'maccartismo all'amatriciana' di Dibba, ai presunti attacchi contro Orsini, 'perché si sta verificando quello che avev… -

Orizzonte Scuola

... che però ancora non hanno deciso quanto e come scaricarlo, Conte intende buttarsi a sinistra: imitando, con Leu, ecologisti vari, alternativi d'ogni risma, movimentistie la Raggi sarebbe ......per impedire chesi prendesse il Movimento. O Fico che otteneva che a coordinare la campagna di Manfredi a sindaco di Napoli ci fosse anche una sua fedelissima, Gilda Sportiello, accanto... Docente trans morta, il preside: “Cloe ha causato trauma agli studenti, non ci si presenta donna dall’oggi al domani” Alla fine la «notizia» del giorno, nel diario dello psicodramma a 5 stelle, non è certo né l'esito del Consiglio ...Alessandro Di Battista ha svolto, prima di optare per uno stop, un solo mandato ed essendo anti-sistemico in geopolitica - proprio come piace alla versione attuale di Giuseppe Conte - potrebbe rientra ...