Cragno al Monza, è fatta: sarà riscattato in caso di salvezza (Di martedì 21 giugno 2022) . Ecco il nuovo portiere dei brianzoli È fatta per il trasferimento di Alessio Cragno al Monza. Dopo la retrocessione del Cagliari il portiere torna immediatamente in Serie A per vestire la maglia dei neopromossi brianzoli. Il giocatore arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Lo riporta Sky Sport.

