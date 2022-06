Conte non fa favori a Putin. Congelata la lite con Di Maio (Di martedì 21 giugno 2022) In mezzo al caos totale di questi giorni, a sentire più voci interne alla maggioranza resta una sola certezza: “Oggi il governo Draghi non cadrà”. Si dà per certo, dunque, che alla fine il Movimento cinque stelle, pur avanzando richieste concrete, non arriverà al punto di mettere in pericolo la stabilità di Mario Draghi. Con l’inevitabile effetto che ovviamente anche la scissione per adesso è rimandata. Il M5S non arriverà al punto di mettere in pericolo la stabilità del governo Draghi “Il punto – spiega più di qualcuno – è che è cominciata una guerra di nervi incrociata: da una parte Giuseppe Conte contro Luigi Di Maio; dall’altra Giuseppe Conte contro Mario Draghi non che intende deviare la rotta”. L’Italia, è convinto il premier, risponderà ancora una volta presente alle richieste di aiuto che arrivano da Volodymyr Zelensky e dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) In mezzo al caos totale di questi giorni, a sentire più voci interne alla maggioranza resta una sola certezza: “Oggi il governo Draghi non cadrà”. Si dà per certo, dunque, che alla fine il Movimento cinque stelle, pur avanzando richieste concrete, non arriverà al punto di mettere in pericolo la stabilità di Mario Draghi. Con l’inevitabile effetto che ovviamente anche la scissione per adesso è rimandata. Il M5S non arriverà al punto di mettere in pericolo la stabilità del governo Draghi “Il punto – spiega più di qualcuno – è che è cominciata una guerra di nervi incrociata: da una parte Giuseppecontro Luigi Di; dall’altra Giuseppecontro Mario Draghi non che intende deviare la rotta”. L’Italia, è convinto il premier, risponderà ancora una volta presente alle richieste di aiuto che arrivano da Volodymyr Zelensky e dal ...

