Caressa spiazza tutti | “Un calciatore del Napoli mi ricorda Zidane”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 giugno 2022) Non è un segreto che Fabian Ruiz sia in bilico al. Il centrocampista spagnolo è sotto contratto per solo un altro anno, e le trattative per il rinnovo sono in alto mare. Le sue richieste non coincidono infatti con la politica economica di De Laurentiis, intenzionato a diminuire sostanzialmente il monte ingaggi dei partenopei. Nonostante questo il 26enne è considerato uno dei giocatori più di qualità dell’intera Serie A. Non a caso il noto telecronista e giornalista Sky, Fabio, lo ha paragonato a. Nel corso di uno degli episodi del suo “I calciatori che ho amato”, ha parlato del fuoriclasse francese e delle sue qualità., Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Uno dei momenti più complicati della mia carriera è stato dover commentare l’espulsione di ...