Bologna, pazza idea Ilicic: con Mihajlovic per il rilancio (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato Bologna: i rossoblù starebbero pensando a Ilicic come colpo a effetto, ma lo sloveno non dà garanzie di continuità Il Bologna sonda il terreno alla ricerca di rinforzi di qualità da regalare a Sinisa Mihajlovic. Il neo responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori starebbe guardando in casa della sua ex Atalanta a caccia di colpi a effetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente avrebbe individuato in Josip Ilicic un possibile tassello da mettere sotto l’ala protettiva di Mihajlovic. Lo sloveno viene da una seconda parte di stagione pressoché nulla a causa di problemi di natura personale, ma Sartori sarebbe stuzzicato dall’idea di rilanciarlo. Il fantasista a un solo anno di contratto con l’Atalanta, guadagna ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblù starebbero pensando acome colpo a effetto, ma lo sloveno non dà garanzie di continuità Ilsonda il terreno alla ricerca di rinforzi di qualità da regalare a Sinisa. Il neo responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori starebbe guardando in casa della sua ex Atalanta a caccia di colpi a effetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente avrebbe individuato in Josipun possibile tassello da mettere sotto l’ala protettiva di. Lo sloveno viene da una seconda parte di stagione pressoché nulla a causa di problemi di natura personale, ma Sartori sarebbe stuzzicato dall’di rilanciarlo. Il fantasista a un solo anno di contratto con l’Atalanta, guadagna ...

Pubblicità

vv14_ed14 : @Renzame67 Io a Bologna ???? Domani se nei miei video non si sente che urlo come una pazza te li mando ???? - lexussunflower : appena presa decisione pazza : arrivare a Bologna e prendere un treno a caso per Ravenna - SportandoIT : La Prealpina: Virtus Bologna, pazza idea Cory Higgins - chipuodirloo : Ieri durante le auditions di xfactor c’era un concorrente di Bologna, allora Fedez fa “io ho un amico di Bologna” i… -