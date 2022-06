Bollate | Paderno | Novate | Garbagnate | Cesate | Solaro… contributi per aiutare a pagare l’affitto

Leggi su ilnotiziario

È stato aperto da oggi, martedì 21 giugno, il bando per il contributo straordinario per il pagamento deldi casa. Fino al 28 luglio 2022 le famiglie in difficoltà nel pagamento delpotranno presentare domanda online per ottenere un contributo fino a 1.500 euro per la copertura fino a 4 mensilità di canone, spese escluse.