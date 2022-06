Alessandro Orsini e Schwarzenegger? Un asse inquietante da Massimo Giletti: a Non è l'Arena... (Di martedì 21 giugno 2022) Finale col botto a Non è l'Arena, con Alessandro Orsini che mostra i muscoli. Di Schwarzenegger. Ormai il dibattito italiano sulla guerra in Ucraina, le ragioni di Kiev e quelle di Mosca, le spie vere o presunte e la propaganda bellica ha preso una piega bizzarra e molto televisiva, a tratti surreale. Massimo Giletti, negli studi roventi di La7, mette a confronto le posizioni, molto simili, del professore della Luiss, portavoce dei pacifisti (così si definisce lui, filo-putiniano lo definiscono molti altri) e quella del governatore della California Arnold Schwarzenegger. L'ex Terminator ha accusato l'Europa di avere «le mani sporche di sangue» perché Bruxelles e i principali Paesi del Continente stanno finanziando la resistenza ucraina insieme agli stessi Stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Finale col botto a Non è l', conche mostra i muscoli. Di. Ormai il dibattito italiano sulla guerra in Ucraina, le ragioni di Kiev e quelle di Mosca, le spie vere o presunte e la propaganda bellica ha preso una piega bizzarra e molto televisiva, a tratti surreale., negli studi roventi di La7, mette a confronto le posizioni, molto simili, del professore della Luiss, portavoce dei pacifisti (così si definisce lui, filo-putiniano lo definiscono molti altri) e quella del governatore della California Arnold. L'ex Terminator ha accusato l'Europa di avere «le mani sporche di sangue» perché Bruxelles e i principali Paesi del Continente stanno finanziando la resistenza ucraina insieme agli stessi Stati ...

