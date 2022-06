Voto in Francia, Mélenchon: "La sconfitta di Macron è totale" - Le Pen: "Presidente di minoranza" (Di lunedì 20 giugno 2022) L'esito del secondo turno delle legislative francesi è una 'totale disfatta del partito presidenziale' secondo l'alleanza di sinistra Nupes mentre il Rassembement National festeggia un risultato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) L'esito del secondo turno delle legislative francesi è una 'disfatta del partito presidenziale' secondo l'alleanza di sinistra Nupes mentre il Rassembement National festeggia un risultato ...

Pubblicità

petergomezblog : Voto Francia, Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento: la sinistra di Mélenchon primo gruppo d’opposizio… - MediasetTgcom24 : Voto in Francia, boom di seggi per Le Pen: 'Il miglior risultato della nostra storia' #francia #voto #ballottaggio… - Agenzia_Ansa : La premier francese Borne, dopo la sconfitta alle legislative, ha affermato che la situazione 'inedita' creata dal… - PauthonnierM : RT @ilgiornale: La coalizione di #Macron perde la maggioranza assoluta. Il voto in Francia per il rinnovo dell'Assemblea nazionale espone i… - MonicaSetta : RT @fisco24_info: Borsa: Europa senza meta, pesa voto Francia, Milano +0,4%: Wall Street chiusa per festività, spread riscende a 192 punti… -