Treviso | tragedia sul Piave | due ragazzi di 14 e 18 anni annegano davanti agli amici

(Di lunedì 20 giugno 2022) Duedi 14 e 18sono morti annegati mentre facevano il bagno nel. Laè avvenuta oggi, 20 giugno, a San Biagio di Callalta, in provincia di, intorno alle 18.30. I giovani, entrambi senegalesi, stavano facendo il bagno nel fiume quando sono stati trascinati via dalla corrente. I loro, che li hanno visti sparire inghiottiti dal corso d’acqua, hanno subito dato l’allarme. Sono accorsi i vigli del fuoco, il 118 e i carabinieri ed è stato anche impiegato l’elicottero del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica). I due corpi senza vita sono stati ritrovati circa un chilometro più a valle rispetto al luogo della scomparsa, nel comune di Ponte di. Nella zona dove i duesi sono tuffati, il corso ...

... erano arrivati nel pomeriggio su una spiaggetta a Fagarè di San Biagio di Callalta (), ... E' di sabato ladel padre di famiglia affogato nel Brindisino dopo aver salvato le figlie.Il luogo della, in provincia diIn quel punto il fiume Piave raggiunge una profondità di 5 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di, il ...I corpi senza vita sono stati ritrovati più a valle a Ponte di Piave. Immediato l’allarme lanciato dai compagni: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre è stato impiegato un elicottero pe ...Due ragazzi si sono immersi in mare a Treviso per un bagno e non sono riemersi più, i loro corpi sono stati trovati senza vita ...