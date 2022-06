"The Missing", un rapimento che ha un finale tragico (Di lunedì 20 giugno 2022) THE Missing Raimovie ore 21.10. Con Tommy Lee Jones, Cate Blanchett e Evan Rachel Wood. Regia di Ron Howard. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 17 minuti LA TRAMA Una banda di indiani e di rinnegati bianchi rapisce una ragazza. La madre di lei parte alla ricerca col solo aiuto del nonno della piccola, un avventuriero che sa muoversi come pochi in territorio indiano dopo aver vissuto per 20 anni assieme agli Apaches. La ricerca è lunga e i combattimenti feroci (il capo della banda è uno stregone di rara malvagità). finale tragico coi due principali avversari avvinghiati in un abbraccio mortale. PERCHE' VEDERLO perché Ron Howard un regista che sa far bene tutto non poteva non essere a suo agio accostando il più tradizionale dei generi del cinema americano, il western. Qui riesce a frullare avventura e horror, leggenda e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) THERaimovie ore 21.10. Con Tommy Lee Jones, Cate Blanchett e Evan Rachel Wood. Regia di Ron Howard. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 17 minuti LA TRAMA Una banda di indiani e di rinnegati bianchi rapisce una ragazza. La madre di lei parte alla ricerca col solo aiuto del nonno della piccola, un avventuriero che sa muoversi come pochi in territorio indiano dopo aver vissuto per 20 anni assieme agli Apaches. La ricerca è lunga e i combattimenti feroci (il capo della banda è uno stregone di rara malvagità).coi due principali avversari avvinghiati in un abbraccio mortale. PERCHE' VEDERLO perché Ron Howard un regista che sa far bene tutto non poteva non essere a suo agio accostando il più tradizionale dei generi del cinema americano, il western. Qui riesce a frullare avventura e horror, leggenda e ...

