Telese Running | il sindaco Caporaso | “Orgogliosi di eventi di questo tipo”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – “E’ un grande orgoglio per noi e per la nostra città poter ospitare la Telesia 10K e la Telesia 21K in programma per il prossimo ottobre. Si tratta di competizioni che si sono attestate tra le più importanti e note del panorama nazionale, successo ottenuto grazie all’infaticabile ed encomiabile impegno in tutti questi anni del TelesiaTeam”. Così ildiTerme, Giovanni, all’indomani della 15esima edizione della gara vinta per gli uomini dall’ugandese Andrew Rotich Kwemoi e per le donne dall’etiope Tgist Assefa. “Gli esperti mi dicono che il tempo registrato dalla Assefa rappresenta la seconda migliore prestazione registrata sul territorio italiano mentre Kwemoi ha fermato il cronometro sul tempo della migliore prestazione su ...