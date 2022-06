Sangiovanni alle costole di Mahmood e Blanco

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il Festival di Sanremo di Amadeus anche questa settimana ha conquistato un altro disco di platino, dimostrazione che le sue scelte musicali sono piaciute al grande pubblico. Ad ottenerlo è stato, quinto classificato alla kermesse canora, che ha venduto in tutto ben 400 mila copie del suo singolo Farf. Con quello disalgono a 19 i dischi di platino ottenuti dai singoli dell’ultimo Festival di Sanremo, mentre sono 8 quelli d’oro. Certificazioni che sono destinate ad aumentare, dato che molti brani sanremesi sono tutt’ora presenti nella top20 della classifica FIMI dei singoli più venduti. Diventa così Farfil secondo brano più comprato del Festival di Sanremo 2022. Non solo Amadeus, quindi, anche Maria ci ha “visto lungo”. Triplo disco di platino per farf...