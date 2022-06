Questo video non dimostra che la Russia sta spostando «sistemi missilistici nucleari» al confine con la Finlandia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 17 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video lungo poco più di un minuto, che mostra alcuni veicoli militari ripresi dall’interno di un’automobile in movimento. Il filmato è accompagnato da un testo in cui si legge: «PUTIN IL BULLO INTIMIDISCE HELSINKI. La Russia sta spostando sistemi missilistici nucleari 9K70 Iskander SBRM al confine con la Finlandia». Si tratta di un video presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il 9K720 Iskander-M (designazione Nato SS-26 Stone), è un sistema balistico a corto raggio di fabbricazione russa, in grado di lanciare testate nucleari. Secondo il post oggetto della nostra verifica, il filmato dimostrerebbe che la ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 17 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato unlungo poco più di un minuto, che mostra alcuni veicoli militari ripresi dall’interno di un’automobile in movimento. Il filmato è accompagnato da un testo in cui si legge: «PUTIN IL BULLO INTIMIDISCE HELSINKI. Lasta9K70 Iskander SBRM alcon la». Si tratta di unpresentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il 9K720 Iskander-M (designazione Nato SS-26 Stone), è un sistema balistico a corto raggio di fabbricazione russa, in grado di lanciare testate. Secondo il post oggetto della nostra verifica, il filmato dimostrerebbe che la ...

