Oroscopo di Paolo Fox di domani 21 giugno 2022: i segni che avranno una sorpresa dal partner (Di lunedì 20 giugno 2022) Ecco cosa dicono gli astri secondo Paolo Fox per martedì 21 giugno. Cambiamenti in vista per i nati sotto il segno del Leone: grande fascino per il Cancro, che però deve cercare di non essere pigro. Ariete Giornata produttiva a lavoro per i nati sotto questo segno. Molto bene anche i cuori solitari che avranno la possibilità di fare incontri interessanti e stimolanti. Toro Sarete gentili e generosi con tutti oggi, in maniera particolare con chi ha bisogno di una mano. Potreste essere alle prese con delle piccole incombenze quotidiane, ma niente di troppo impegnativo. Gemelli La presenza di Mercurio nel vostro segno vi renderà ancora più affascinanti e irresistibili. Avrete voglia di contattare i vostri simili per fare un po' di baldoria insieme. Cancro Una tenera amicizia è pronta a diventare amore. La pigrizia ...

