'Non riesco a restare indifferente' L'ex bomber Aldo Serena blocca un giovane che sfascia vetrine (Di lunedì 20 giugno 2022) L'ex attaccante Aldo Serena mentre parla con il giovane davanti al bar L'ex attaccante di Juve Inter e Milan Aldo Serena ha placato un marocchino di 25 anni in stato di alterazione psicofisica che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) L'ex attaccantementre parla con ildavanti al bar L'ex attaccante di Juve Inter e Milanha placato un marocchino di 25 anni in stato di alterazione psicofisica che ...

Pubblicità

antoclerici : Cosa c e' di piu' doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia… - Agenzia_Ansa : Il nonno paterno della bambina trovata morta: 'Un rapimento era impensabile. La madre di #Elena era una ragazza mol… - _Nico_Piro_ : Detto questo veniamo al grano. Le visioni sulla crisi in corso sono due. Di certo non riesco ad esprimere meglio de… - ahorandogg : RT @mvvnlightx: mi sento sconfitta, mi sento una fallita, non riesco a trovare la mia strada, non ho un mio posto nel mondo, mi sento di no… - valecongiu_ : RT @lecodime: le delusioni mi hanno cambiata totalmente e so che bisognerebbe trarne del positivo e imparare qualcosa da queste, ma la veri… -