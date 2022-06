Neonata di cinque giorni morta in casa, cos'è successo davvero? Oggi l'autopsia (Di lunedì 20 giugno 2022) La sua morte ha sconvolto l'Italia intera. E Oggi potrebbero arrivare novità sulla vicenda della Neonata di cinque giorni morta in casa a Burgos (Sassari): questa mattina è infatti prevista l'autopsia ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) La sua morte ha sconvolto l'Italia intera. Epotrebbero arrivare novità sulla vicenda delladiina Burgos (Sassari): questa mattina è infatti prevista l'...

Pubblicità

leggoit : #neonata di cinque giorni #morta in casa, cos'è successo davvero? Oggi l'autopsia - infoitinterno : Neonata muore in casa cinque giorni dopo il parto: «Non è stata nutrita» - ParliamoDiNews : Neonata morta a Burgos in Sardegna a cinque giorni di vita. Le indagini #paese #18giugno - franser_real : Neonata trovata morta in casa: indagati madre e familiari - FRANCESCOLARDIN : RT @fattoquotidiano: Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si at… -