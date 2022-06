Nasce la Consulta diplomatica per aiutare i Paesi poveri (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel primo trimestre 2022 è nata la Consulta diplomatica del Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV, presieduto e fondato dal Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, per sostenere con aiuti umanitari i Paesi in grave difficoltà. È questo il compito delle ‘sentinelle’ guidate dall’avvocato Gennaro Famiglietti Segretario Generale del Comitato d’Onore e Console di Bulgaria, che lavorerà a stretto contatto con numerosi consoli, di carriera ed onorari, di tutti i Paesi del mondo. Il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV lavora già da tempo a stretto contatto con i membri dei Paesi che necessitano di aiuto. Attivare corridoi umanitari per poter raggiungere questi Paesi è l’obiettivo che si è posto il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV che vanta tra i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel primo trimestre 2022 è nata ladel Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV, presieduto e fondato dal Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, per sostenere con aiuti umanitari iin grave difficoltà. È questo il compito delle ‘sentinelle’ guidate dall’avvocato Gennaro Famiglietti Segretario Generale del Comitato d’Onore e Console di Bulgaria, che lavorerà a stretto contatto con numerosi consoli, di carriera ed onorari, di tutti idel mondo. Il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV lavora già da tempo a stretto contatto con i membri deiche necessitano di aiuto. Attivare corridoi umanitari per poter raggiungere questiè l’obiettivo che si è posto il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV che vanta tra i ...

Pubblicità

NoiAretini : San Giovanni. Nasce la Consulta Giovani. Il centro sinistra: “svolta epocale” - ParliamoDiNews : Il rilancio del quartiere Cruillas, nasce consulta di giovani per la sua valorizzazione - BlogSicilia - Ultime noti… - MondoPalermo : #Palermo Il rilancio del quartiere Cruillas, nasce consulta di giovani per la sua valorizzazione - telodogratis : Il rilancio del quartiere Cruillas, nasce consulta di giovani per la sua valorizzazione - blogsicilia : #notizie #sicilia Il rilancio del quartiere Cruillas, nasce consulta di giovani per la sua valorizzazione -… -