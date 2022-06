Inter, ecco Bellanova: arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Inter ha affondato il colpo Raoul Bellanova, prelevandolo dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esterno d’attacco italiano, ex Primavera del Milan e Bordeaux, ha impressionato in rossoblu nel corso della stagione appena terminata; seppur gli isolani siano retrocessi, l’apporto di Bellanova è stato talmente rilevante da meritare le attenzioni dei nerazzurri, come riportato da Sky Sport. L’Inter potrà tesserare il calciatore dopo aver versato 3 milioni di euro al Cagliari per il prestito, con ulteriori 7 promessi in caso di riscatto; operazione con un potenziale investimento da 10 milioni di euro per Bellanova, classe 2000 che vuole sorprendere anche tra ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ha affondato il colpo Raoul, prelevandolo dalcon la formula delcondi. L’esterno d’attacco italiano, ex Primavera del Milan e Bordeaux, ha impressionato in rossoblu nel corso della stagione appena terminata; seppur gli isolani siano retrocessi, l’apporto diè stato talmente rilevante da meritare le attenzioni dei nerazzurri, come riportato da Sky Sport. L’potrà tesserare il calciatore dopo aver versato 3 milioni di euro alper il, con ulteriori 7 promessi in caso di; operazione con un potenziale investimento da 10 milioni di euro per, classe 2000 che vuole sorprendere anche tra ...

Pubblicità

Inter : ?? | REWATCH Ecco le migliori giocate della stagione di Nicolò Barella?? #ForzaInter - Gazzetta_it : Inter-#Lukaku allo sprint col Chelsea: ecco cosa serve per chiudere #calciomercato #Inter - Inter_Women : ? | EVERY GOAL Ecco tutti i gol di @AjaraNjoya in maglia nerazzurra ???? #ForzaInter #InterWomen - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: ?? Il ritorno di #Lukaku spinge fuori dall'#Inter Edin #Dzeko. Ecco le possibili destinazioni della prossima stagione. h… - BandieraInter : ?? Il ritorno di #Lukaku spinge fuori dall'#Inter Edin #Dzeko. Ecco le possibili destinazioni della prossima stagion… -