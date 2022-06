Il principe William compie 40 anni: perché questo è il suo momento più felice (Di lunedì 20 giugno 2022) Domenica 19 giugno, in occasione della Festa del papà (in UK si celebra la terza domenica di giugno), il principe William ha diffuso una foto con i suoi tre bambini scattata l’anno scorso in Giordania. L’evento cade a ridosso di un’altra data importante: il 21 giugno il Duca di Cambridge compie 40 anni (foto: Instagram) Giro di boa per il principe William che domani, martedì 21 giugno, compie 40 anni. Un traguardo importante, che non da tutti viene accolto con gioia. Il passaggio agli ‘anta’ segna, infatti, l’inizio definitivo alla vita adulta e alle responsabilità. Figuriamoci per chi è destinato a salire, un giorno, sul trono. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL principe William I 40 anni del ... Leggi su amica (Di lunedì 20 giugno 2022) Domenica 19 giugno, in occasione della Festa del papà (in UK si celebra la terza domenica di giugno), ilha diffuso una foto con i suoi tre bambini scattata l’anno scorso in Giordania. L’evento cade a ridosso di un’altra data importante: il 21 giugno il Duca di Cambridge40(foto: Instagram) Giro di boa per ilche domani, martedì 21 giugno,40. Un traguardo importante, che non da tutti viene accolto con gioia. Il passaggio agli ‘anta’ segna, infatti, l’inizio definitivo alla vita adulta e alle responsabilità. Figuriamoci per chi è destinato a salire, un giorno, sul trono. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULI 40del ...

