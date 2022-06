Grande attesa per l’uscita nelle sale di “Elvis” con Austin Butler e Tom Hanks (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – In uscita nelle sale italiane il 22 giugno, “Elvis”, diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Austin Butler e Tom Hanks, è un epico spettacolo per il Grande schermo che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler) vista attraverso la lente della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La colonna sonora presenta la straordinaria opera di Elvis che comprende gli anni ’50, ’60 e ’70, e allo stesso tempo celebra le sue svariate influenze musicali e l’impatto duraturo che ha avuto sui più grandi artisti contemporanei. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – In uscitaitaliane il 22 giugno, “”, diretto da Baz Luhrmann e interpretato dae Tom, è un epico spettacolo per ilschermo che esplora la vita e la musica diPresley () vista attraverso la lente della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom). La colonna sonora presenta la straordinaria opera diche comprende gli anni ’50, ’60 e ’70, e allo stesso tempo celebra le sue svariate influenze musicali e l’impatto duraturo che ha avuto sui più grandi artisti contemporanei. L'articolo L'Opinionista.

