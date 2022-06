Golf, US Open 2022: trionfo Fitzpatrick, bene Migliozzi (Di lunedì 20 giugno 2022) È l’inglese Matt Fitzpatrick a trionfare agli US Open di Golf, in quello che è il suo primo major. Con un giro finale in 68 colpi, Fitzpatrick ha chiuso a -6 (274) al The Country Club precedendo di un solo colpo Will Zalatoris e Scottie Scheffler. L’ultimo inglese ad aver vinto gli US Open fu Justin Rose al Merion nel 2013. Buona la prova di Guido Migliozzi, con un ultimo giro in 66 colpi. L’azzurro chiude a +2 (282) a ridosso delle prime posizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) È l’inglese Matta trionfare agli USdi, in quello che è il suo primo major. Con un giro finale in 68 colpi,ha chiuso a -6 (274) al The Country Club precedendo di un solo colpo Will Zalatoris e Scottie Scheffler. L’ultimo inglese ad aver vinto gli USfu Justin Rose al Merion nel 2013. Buona la prova di Guido, con un ultimo giro in 66 colpi. L’azzurro chiude a +2 (282) a ridosso delle prime posizioni. SportFace.

