Fedez scrive un post per Giovanni Allevi dopo l'annuncio della malattia e lui gli risponde

Giovanni Allevi ha annunciato la malattia. Il musicista ha fatto sapere di essere affetto da un mieloma. Fedez, ha voluto attraverso i social fare un grande in bocca al lupo al musicista. Il grande musicista Giovanni Allevi, uno dei più amati ed apprezzati non soltanto in Italia ma anche all'estero in queste ore sembra abbia dato a tutti i suoi fan e non solo, una triste notizia. Il grande musicista ha scelto nelle scorse ore di rendere pubblico il fatto di aver scoperto di essere purtroppo affetto da un brutto male. Il 53enne pianista e compositore di origini marchigiane, sembra che abbia scelto proprio le note della sua bellissima musica per annunciare la malattia. Un mieloma, questo quello di cui purtroppo Giovanni è affetto.

