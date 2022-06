F1, 7 vittorie su 9 gare per la Red Bull. A cosa deve aggrapparsi la Ferrari per provare a riaprire il Mondiale (Di lunedì 20 giugno 2022) La Red Bull vola sulle ali dell’entusiasmo al termine del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal la scuderia di Milton Keynes ha messo a segno un’altra tacca di capitale importanza pensando alle classifiche generali. Max Verstappen scappa in quella piloti, mentre il team veleggia indisturbato in quella costruttori. In poche parole una situazione ideale per entrare nel migliore dei modi nella seconda parte della stagione. Il campione del mondo in carica ha messo a segno il sesto successo della sua annata, mentre Sergio Perez (che ha vinto a Montecarlo) si è dovuto fermare anzitempo per un problema alla sua RB18. Charles Leclerc rincorre a 49 punti di distanza da “Super Max” che spesso riesce a sconfiggere il sabato, ma che la domenica sa sempre rifarsi con gli interessi. C’è già aria di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) La Redvola sulle ali dell’entusiasmo al termine del Gran Premio del Canada, nono appuntamento deldi Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal la scuderia di Milton Keynes ha messo a segno un’altra tacca di capitale importanza pensando alle classifiche generali. Max Verstappen scappa in quella piloti, mentre il team veleggia indisturbato in quella costruttori. In poche parole una situazione ideale per entrare nel migliore dei modi nella seconda parte della stagione. Il campione del mondo in carica ha messo a segno il sesto successo della sua annata, mentre Sergio Perez (che ha vinto a Montecarlo) si è dovuto fermare anzitempo per un problema alla sua RB18. Charles Leclerc rincorre a 49 punti di distanza da “Super Max” che spesso riesce a sconfiggere il sabato, ma che la domenica sa sempre rifarsi con gli interessi. C’è già aria di ...

Pubblicità

lavocedialba : Atletica: quattro vittorie in altrettante gare per il Roata Chiusani - Lazio_TV : Tre vittorie su altrettante gare - Campioni_cn : Atletica: quattro vittorie in altrettante gare per il Roata Chiusani - CorriereAlbaBra : Nel meeting “Walter Merlo” di Cuneo le gare del settore giovanile hanno visto in bella evidenza l’Atletica Alba, co… - alevuJ1897 : @vibezwithiaia Sì, ma il senso che vedo io in ciò che ha detto è che i 49 punti li recuperiamo con due vittorie.. m… -