Ciclismo | Mauro Schmid | “Questo è passo importante nella mia carriera”

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha conquistatogiornata di ieri il Giro del Belgio. Il primo svizzero a primeggiarecorsa a tappe belga ha mostrato la sua soddisfazione dopo aver chiuso l’evento davanti ai padroni di casa Tim Wellens (Lotto Soudal) e Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). L’alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha riportato alla stampa attraverso i microfoni della propria formazione: “La squadra ha fatto un ottimo lavoro per tutta la giornata, mi ha tenuto in una buona posizione fino all’arrivo. L’esperienza di Michael è stata, la sua presenza al Golden Kilometer mi ha aiutato a portare a casa la vittoria assoluta”. Il 22enne nativo di Bülach ha continuato dicendo: “Tutti hanno creduto in me. C’era una certa pressione sulle mie spalle oggi, ma ci sono ...