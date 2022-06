Arthur non rientra più nel progetto della Juve: pronto il suo alter ego (Di lunedì 20 giugno 2022) Il centrocampista Arthur non è mai riuscito a inserirsi nel miglior modo possibile all’interno della Juve, per questo motivo se ne andrà. Dover prendere il posto di una delle più grandi figure della Juventus degli ultimi anni come quella di Miralem Pjanic non era sicuramente cosa facile, ma purtroppo il rendimento del brasiliano Arthur è stato davvero molto negativo, nonostante ogni qualvolta sia sceso in campo abbia comunque fatto capire il perché abbia giocato con squadra come Barcellona e bianconeri, ma il suo rapporto con Allegri è arrivato davvero al capolinea, per questo ci saranno dei cambiamenti. Arthur Juventus (LaPresse)La Juventus ha sempre cercato dei giocatori che possano essere considerati a tutti gli effetti degli ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 giugno 2022) Il centrocampistanon è mai riuscito a inserirsi nel miglior modo possibile all’interno, per questo motivo se ne andrà. Dover prendere il posto di una delle più grandi figurentus degli ultimi anni come quella di Miralem Pjanic non era sicuramente cosa facile, ma purtroppo il rendimento del brasilianoè stato davvero molto negativo, nonostante ogni qualvolta sia sceso in campo abbia comunque fatto capire il perché abbia giocato con squadra come Barcellona e bianconeri, ma il suo rapporto con Allegri è arrivato davvero al capolinea, per questo ci saranno dei cambiamenti.ntus (LaPresse)Lantus ha sempre cercato dei giocatori che possano essere considerati a tutti gli effetti degli ...

