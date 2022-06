Tragedia Rai, l’addio è sconvolgente: non c’è stato nulla da fare (Di domenica 19 giugno 2022) I telespettatori dei canali Rai sono rimasti senza parole a causa della triste vicenda accaduta in questi giorni. Ecco tutti i dettagli Una nuova ed improvvisa bufera si è abbattuta pesantemente sulle reti Rai. Il tutto è nato a seguito di una rivoluzione che la direttrice Monica Maggioni ha deciso di apportare riguardante i telegiornali. La notizia però ha fatto rapidamente il giro del web in quanto tre giornalisti avrebbero rifiutato la sua proposta iniziale. Logo Rai 1 (Websource)Come il pubblico sa benissimo, i TG vanno in onda più volte al giorno, in modo tale da tenere informato il maggior numero di persone possibile. Chi lavora la mattina ad esempio, ha la possibilità di seguire i notiziari del pomeriggio e della sera, restando così sempre al corrente delle ultime notizie. A tal proposito, è chiaro che alcune fasce orarie risultano essere più seguite di altre. ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 19 giugno 2022) I telespettatori dei canali Rai sono rimasti senza parole a causa della triste vicenda accaduta in questi giorni. Ecco tutti i dettagli Una nuova ed improvvisa bufera si è abbattuta pesantemente sulle reti Rai. Il tutto è nato a seguito di una rivoluzione che la direttrice Monica Maggioni ha deciso di apportare riguardante i telegiornali. La notizia però ha fatto rapidamente il giro del web in quanto tre giornalisti avrebbero rifiutato la sua proposta iniziale. Logo Rai 1 (Websource)Come il pubblico sa benissimo, i TG vanno in onda più volte al giorno, in modo tale da tenere informato il maggior numero di persone possibile. Chi lavora la mattina ad esempio, ha la possibilità di seguire i notiziari del pomeriggio e della sera, restando così sempre al corrente delle ultime notizie. A tal proposito, è chiaro che alcune fasce orarie risultano essere più seguite di altre. ...

Pubblicità

PiazzaaItalia : Sto guardando il TG su Rai International ( non capita mai ) Vedo che in Italia sono una tragedia umanitaria anche… - gigi_rai : @Ao_estica_zz Se lo ha detto veramente, è una delle tante idiozie e imbecillità che stanno mettendo in giro individ… - zazoomblog : Rai 1 finisce nella ‘tragedia’: il suo addio nessuno avrebbe mai voluto affrontarlo Se n’è andato - #finisce… -