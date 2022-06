Star Wars: Hidalgo risponde a proposte di modifica della Trilogia Originale (Di domenica 19 giugno 2022) Star Wars. Ne ho letti di appelli strani e assurdi nel corso degli anni, ma il più “crudele” è quello pubblicato su Reddit da u/MasterofFalafels. Vorrebbe rimuovere per sempre da Guerre Stellari la figura di Sebastian Shaw. Ha inserito un post coraggioso, intitolandolo “Dovrebbero sostituire Darth Vader senza elmo nel Ritorno dello Jedi con Hayden Leggi su starwarsnews (Di domenica 19 giugno 2022). Ne ho letti di appelli strani e assurdi nel corso degli anni, ma il più “crudele” è quello pubblicato su Reddit da u/MasterofFalafels. Vorrebbe rimuovere per sempre da Guerre Stellari la figura di Sebastian Shaw. Ha inserito un post coraggioso, intitolandolo “Dovrebbero sostituire Darth Vader senza elmo nel Ritorno dello Jedi con Hayden

Pubblicità

Fantascienzacom : Intervista a Marco Castiello e Vincenzo Acunzo: I due sono stati impegnati nella realizzazione a fumetti della saga… - asterie16 : ho visto star wars? no ho tiktok pieno di edit di Anakin Skywalker? si mi dispiace come cosa? per niente - porkchopexpr : @JediPerLItalia Le serie d'animazione ereditano Star Wars. - sowmyasofia : RT @periodicodaily: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ha 5M di giocatori #Lego #StarWars #TheSkywalkerSaga @CLAUDIA77565778 https://t.co… - periodicodaily : LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ha 5M di giocatori #Lego #StarWars #TheSkywalkerSaga @CLAUDIA77565778 -