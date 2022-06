Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - TV7Benevento : Siccità: Coldiretti, in Italia piogge dimezzate preoccupazione per cicli colturali - - Agricolae1 : #Siccità, @PrandiniEttore (@coldiretti ) chiede a #Draghi @Palazzo_Chigi stato di emergenza - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Siccità, la Coldiretti chiede a Draghi la dichiarazione dello stato d'emergenza #siccità #Coldiretti - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Siccità, Coldiretti: acque Po mai così basse da 70 anni #coldiretti #po -

E' la richiesta presentata dal presidente della, Ettore Prandini, in una lettera inviata al premier Mario Draghi, in merito alla graveche interessa l'Italia....pregiudizio degli interessi nazionali" E' quanto chiede il presidente dellaEttore Prandini nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alla graveche ...