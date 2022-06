Meret | Gragnaniello | “Non fa impazzire a Spalletti”

(Di domenica 19 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele, consulente Associazione Italiana Calciatori ed ex portiere, fra le tante, del Napoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.ha parlato del futuro del ruolo dell’estremo difensore: secondo lui, il raggio di azione del portiere si sposterà ancora più avanti, addirittura sulla lunetta dell’area di rigore. Sei d’accordo? “Visto la velocità di pensiero e di azione, l’esasperazione tattica e lo sviluppo delle capacità fisica secondo me sarà il contrario ed il portiere sarà costretto a giocare si con i piedi sempre di più ma addirittura più basso alzando così il livello di rischio e di errore come già sta capitando di vedere in alcune partite”. Pensi che le sue parole allontanino ...

Gragnaniello: 'Secondo me Meret non fa impazzire Spalletti'

