Media, comandanti Azov in prigione a Mosca (Di domenica 19 giugno 2022) I comandanti del reggimento Azov catturati a Mariupol si trovano detenuti nella prigione di Lefortovo a Mosca. Lo riferisce una fonte russa alla Tass. . 19 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Idel reggimentocatturati a Mariupol si trovano detenuti nelladi Lefortovo a. Lo riferisce una fonte russa alla Tass. . 19 giugno 2022

Pubblicità

hksDDR : Ucraina Russia. Media: comandanti Azov in prigione a Mosca ... 19.06.2022 - MichelaRoi : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Media russi: comandanti Azov in prigione a #Mosca, nel carcere di Lefortovo della capitale russa https://t.co… - Dome689 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Media russi: comandanti Azov in prigione a #Mosca, nel carcere di Lefortovo della capitale russa https://t.co… - TgLa7 : #guerraucraina, #Media russi: comandanti Azov in prigione a #Mosca, nel carcere di Lefortovo della capitale russa - Ve10Ve_Ghost : RT @repubblica: Ucraina - Russia, le news dalla guerra. Secondo media di Mosca, i comandanti di Azov sono in prigione in Russia https://t.c… -