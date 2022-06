LIVE Berrettini-Krajinovic 1-2, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: il serbo conduce il primo set (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Servizio a zero di un Berrettini molto solido. 40-0 Risposta lunga di Krajinovic. 30-0 Servizio e diritto esplosivo dell’azzurro. 15-0 Chiusura a rete di Berrettini. 1-2 Altra palla break annullata dal #48 al mondo. AD-40 Prima esterna del serbo. 40-40 Berrettini non trova il campo in risposta. 40-AD QUARTA PALLA BREAK Berrettini CHE TROVA IL PASSANTE DI ROVESCIO 40-40 CHE RECUPERO DI Berrettini SULLA PALLA CORTA DI Krajinovic 40-30 Non centra il campo l’azzurro con il diritto. 30-30 Chiusura vincente del serbo in uscita dal servizio. 15-30 Doppio fallo del romano. 15-15 Sul nastro il back di rovescio corto di Berrettini. 0-15 Di poco largo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Servizio a zero di unmolto solido. 40-0 Risposta lunga di. 30-0 Servizio e diritto esplosivo dell’azzurro. 15-0 Chiusura a rete di. 1-2 Altra palla break annullata dal #48 al mondo. AD-40 Prima esterna del. 40-40non trova il campo in risposta. 40-AD QUARTA PALLA BREAKCHE TROVA IL PASSANTE DI ROVESCIO 40-40 CHE RECUPERO DISULLA PALLA CORTA DI40-30 Non centra il campo l’azzurro con il diritto. 30-30 Chiusura vincente delin uscita dal servizio. 15-30 Doppio fallo del romano. 15-15 Sul nastro il back di rovescio corto di. 0-15 Di poco largo ...

