Ginnastica ritmica | i ‘contentini’ non cancellano la vergogna | Italia derubata nella gara vera | i doppi ori di specialità sanno di presa in giro

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Laè stata per un decennio abbondante il terreno di conquista prediletto della Russia: cinque trionfi di fila alle Olimpiadi (da Sydney 2000 a Rio 2016), cinque vittorie consecutive nel concorso generale dei Mondiali (2015-2021), dieci sigilli su undici edizioni degli Europei (dal 2001 al 2021, ma va tenuto conto che nel 2020 non parteciparono a causa della pandemia). In questo lungo arco di tempo, l’è stata capace di ritagliarsi il suo spazio e di ottenere risultati strepitosi come le tre vittorie ai Mondiali (2009, 2010, 2011) e i due bronzi alle Olimpiadi di Londra 2012 e Tokyo 2020. Le Farfalle sono sempre state meravigliose, ma in più occasioni si sono lamentate dei responsi delle giurie, che spesso hanno impedito alle nostre portacolori di ottenere risultati migliori: il podio negato a Pechino 2008 per ...